"Он больше мне не сын, сожгите его": Насильникам и убийцам из Индии требуют смертной казни даже их матери

На прошлой неделе вся Индия была потрясена жестоким убийством молодой девушки: четверо пьяных молодых людей прокололи шины на её мопеде, после чего предложили помощь, но вместо этого изнасиловали и задушили, а затем положили тело в грузовик и подожгли машину.

В эти дни жители Хайдарабада, где произошло убийство, выходят на массовые акции, призывая к смертной казни всех четверых. К призывам присоединились даже родители преступников, пишет Russia Today. Они публично высказались в пользу того, что их сыновья заслуживают самой суровой меры наказания. "Если мой сын поступил плохо, сожгите его так же, как они сожгли её. Я могу себе представить, что переживает мать погибшей девушки, ведь у меня тоже есть дочь", - сказала мать одного из убийц.

"Я не хочу иметь ничего общего с моим сыном. Я отрёкся от него, он мёртв для меня", - сказал отец другого обвиняемого. Он добавил, что его семья столкнулась с унижением и публичным издевательством, когда выяснилось, что их сын участвовал в ужасном преступлении.

"Как он посмел сделать что-то подобное? Как он смеет даже думать о чём-то подобном? Он должен быть наказан", - вторит им мать третьего соучастника.

Согласно индийскому законодательству, наказание за убийство - смерть или пожизненное заключение и штраф, а за групповое изнасилование - лишение свободы на срок от 20 лет до пожизненного с выплатой штрафа жертве.

Кроме убийства и изнасилования всем четверым мужчинам, возраст каждого из которых не превышает 24 лет, вменяется в вину преступный сговор, запугивание, фальсификация доказательств и грабёж.