Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин: "Сила Сибири" выведет взаимодействие с Китаем на новый уровень
Авианосец на 10 самолётов: Военный эксперт назвал амбициозные проекты ВМФ, подхо...
Новые массовые беспорядки в Гонконге закончились "коктейлями Молотова"...
Коробка рычала: На мексиканской границе задержали посылку с необычным содержимым...
Главная / В мире

"Он больше мне не сын, сожгите его": Насильникам и убийцам из Индии требуют смертной казни даже их матери

03 декабря 2019, 07:54  •  96 • В мире
"Сожгите моего сына так же, как она была сожжена", - заявила Джаямма Ченнакесавулу, мать одного из четверых жителей индийского Хайдарабада, обвиняемых в жестоком изнасиловании и сожжении 26-летней девушки. Матери остальных преступников также отреклись от сыновей и настаивают на их смертной казни.
На прошлой неделе вся Индия была потрясена жестоким убийством молодой девушки: четверо пьяных молодых людей прокололи шины на её мопеде, после чего предложили помощь, но вместо этого изнасиловали и задушили, а затем положили тело в грузовик и подожгли машину.
В эти дни жители Хайдарабада, где произошло убийство, выходят на массовые акции, призывая к смертной казни всех четверых. К призывам присоединились даже родители преступников, пишет Russia Today. Они публично высказались в пользу того, что их сыновья заслуживают самой суровой меры наказания. "Если мой сын поступил плохо, сожгите его так же, как они сожгли её. Я могу себе представить, что переживает мать погибшей девушки, ведь у меня тоже есть дочь", - сказала мать одного из убийц.
"Я не хочу иметь ничего общего с моим сыном. Я отрёкся от него, он мёртв для меня", - сказал отец другого обвиняемого. Он добавил, что его семья столкнулась с унижением и публичным издевательством, когда выяснилось, что их сын участвовал в ужасном преступлении.
"Как он посмел сделать что-то подобное? Как он смеет даже думать о чём-то подобном? Он должен быть наказан", - вторит им мать третьего соучастника.
Согласно индийскому законодательству, наказание за убийство - смерть или пожизненное заключение и штраф, а за групповое изнасилование - лишение свободы на срок от 20 лет до пожизненного с выплатой штрафа жертве.
Кроме убийства и изнасилования всем четверым мужчинам, возраст каждого из которых не превышает 24 лет, вменяется в вину преступный сговор, запугивание, фальсификация доказательств и грабёж.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 15:24
Акт нездоровой конкуренции: в России ответили на намерение США ввести санкции в отношении «Северного потока — 2»
03 декабря 2019, 07:54
"Пальцем в небо": В Минобороны ткнули NYT в изъян статьи об авиаударе по сирийскому лагерю
03 декабря 2019, 04:24
«Не стремится расширять географию конфликта»: как Китай ответил на закон США по Гонконгу
03 декабря 2019, 07:54
Двойной удар: Как Путин бьёт по США китайскими руками
02 декабря 2019, 08:54
«Хотят разделить на зоны влияния»: США намерены профинансировать реформирование судебной системы в Сирии
03 декабря 2019, 04:39
Коробка рычала: На мексиканской границе задержали посылку с необычным содержимым - видео
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 01:24
Российских военных могли подорвать с отмашки США: Баранец о мотивах атаки в Сирии
03 декабря 2019, 01:09
Глава «Нафтогаза» оценил решение сменить руководство компании
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
28 ноября 2019, 13:54
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
28 ноября 2019, 13:54
В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже
27 ноября 2019, 08:54
"Надеюсь, американцам раздали туалетную бумагу?": Испанские пользователи посмеялись над США после показа "Авангарда"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.