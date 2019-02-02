|
"Он болел очень, очень долго": посол Венесуэлы в РФ объяснил предательство находящегося в США коллеги
02 февраля 2019, 13:39 • 131 • Политика
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса опроверг сообщения западных СМИ о предательстве находящегося в США коллеги и нашел объяснения тому, что произошло на самом деле. "Он болел очень, очень долго", - объяснил дипломат положение человека, которого в США поспешили окрестить военным атташе, отрекшимся от Мадуро.
Западные СМИ врали, когда утверждали, что военный атташе Венесуэлы в США предал своего законного президента Николаса Мадуро и заявил о верности самозванцу Хуану Гуайдо, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса в интервью Царьграду.
"Во-первых, он не был военным атташе. Он был ассистентом военного атташе. Это, чтобы вы знали, человек не такого высокого уровня", - пояснил дипломат.
Он напомнил, что решение о верности клятве каждый человек принимает сам. "Люди, которые занимаются работой в армии, дают клятву защищать Родину, даже отдавая свою жизнь для этого. Но не все готовы выполнить присягу", - признал дипломат.
В то же время он попытался объяснить ситуацию, в которой оказался предатель. "Насколько нам известно, этот человек болел очень, очень долго, может быть, были и другие причины, которые вынудили его принять такое решение", - добавил Рафаэль Тортуга в разговоре с Царьградом.
Отметим, сообщение о предательстве венесуэльского военного атташе появились в американских и проамериканских СМИ в минувшие выходные. Как утверждалось, полковник Хосе Луис Сильва обратился к венесуэльским коллегам с призывом не применять силу против гражданского населения. Он отказался покинуть территорию США и вернуться в Венесуэлу после того, как Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
131
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2019, 12:39
|
26 января 2019, 15:54
|
30 января 2019, 07:39
|
29 января 2019, 18:39
|
27 января 2019, 14:39
|
31 января 2019, 09:39
|
31 января 2019, 03:09