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"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало скандал в Госдуме

20 апреля 2020, 03:10  •  111 • Политика
Небольшой локальный скандал разыгрался в стенах Госдумы. В ходе пленарного заседания прозвучало предположение, что у депутата от КПРФ есть второе гражданство. "Он американец!" - выкрикнул кто-то из зала. Спикер парламента поручил проверить информацию.
Речь идёт о Денисе Парфёнове. Сам парламентарий уверен в том, что происходящее - "ответ на его критику" в адрес руководства нижней палаты процедуры принятия антикризисных законов.
Дело в том, что с некоторых пор во время обсуждения в первом чтении приоритетных законопроектов, непосредственно связанных с антикризисными мероприятиями, докладчикам не разрешено задавать вопросы. Такую договорённость достигли на Совете Думы, объяснил спикер палаты Вячеслав Володин, отвечая на вопросы депутатов. Не предполагается обоснования позиций при представлении законопроектов и при втором, а далее - третьем чтениях. Согласно новой установке, всё необходимо обсуждать на заседаниях профильных комитетов.
"Хотя, вижу, тут некоторые наши коллеги пишут… вот коллега Парфёнов пишет в американской социальной сети..", - неожиданно добавил Володин, имея в виду критику со стороны депутата в адрес новой системы принятия законопроектов.
Реакцией на эти его слова стал выкрик из зала "Он американец!".
"Сам американец? Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте мы проверим, всё бывает", - предложил спикер нижней палаты.
При этом Володин напомнил о поправках к Конституции, которые уже были приняты парламентом: никому из депутатов не разрешается иметь двойное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Конечно, в силу эти поправки вступят только после того, как будут поддержаны на общероссийском голосовании, тем не менее в Думе на них уже ориентируются.
"Одним словом, есть поручение разобраться, если такое прозвучало", - заключил спикер.
Денис Парфёнов на вопросы журналистов, которые попросили его прокомментировать ситуацию, ответил со смехом, опровергнув даже возможность наличия у него второго гражданства. Кроме того, утверждает депутат, свои критические комментарии он размещает в российской соцсети "ВКонтакте, а не в "американском Facebook".
И вообще, если уж проверять слухи о том, что у меня есть американское гражданство, тогда надо проверять и слухи о том, что у 39 депутатов-единороссов есть иностранное гражданство или вид на жительство, - заявил он в беседе с МК.

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