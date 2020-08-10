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"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 05:25 • 201 • Политика
По словам одних очевидцев, в Белоруссии продолжаются "бои с милицией". По другой информации, "ОМОН переходит на сторону протестующих". Проверить информацию сложно, поскольку в Минске всё ещё есть проблемы с интернетом. Пока остаётся довольствоваться лишь сведениями разных сторон, освещающих столкновения после выборов президента в Белоруссии.
Основная точка сбора недовольных выборами президента в Белоруссии - это стела "Минск - город-герой". Именно здесь применили слезоточивый газ после того как защитники оппозиционных сил начали зажигать и бросать файеры в сторону силовиков. Напомним, ранее официальные экзитполы сообщили о победе Александра Лукашенко на выборах президента, а неофициальные отдали победу Светлане Тихановской. На фоне подобного спора экзитполов людей пытаются вытащить на улицы, применяя методы, к сожалению, уже знакомые нам по украинскому Майдану.
События в Белоруссии освещают как местные, так и зарубежные телеграм-каналы. Например, Nexta вещает из Польши и представляет информацию с позиции оппозиционных сил. Из российских каналов одним из основных сборщиков стал Mash и, например, "Кстати". Последний пишет, что "в некоторых городах Белоруссии ОМОН переходит на сторону протестующих". Mash добавляет:
"Пока такая инфа про город Лида и Жодино".
Соответствуют ли сведения действительности - проверить сложно. Дело в том, что в Белоруссии перебои со связью, в том числе в течение дня отключался интернет. В то же время есть ролики из Минска, где видно, что ОМОН позиции не сдаёт и продолжает работать с самыми буйными протестующими.
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