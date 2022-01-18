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"Омикрон" захватывает Россию. Как меняется жизнь - новые ограничения

18 января 2022, 17:30  •  118 • Политика
В ходе правительственного совещания сегодня констатировали: "омикрон" наступает. Вполне возможно, это хорошая новость - учёные считают, что новый штамм станет выходом из пандемии ковида. Пока это лишь предположение, а реальностью стали новые ограничения.
Лабораторно доказаны лишь 1682 случая заражения "омикроном" в России, констатировала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Однако нет никаких сомнений, что заболевших гораздо больше. Вопрос лишь в тестировании.
Совершенно очевидно, что для системы здравоохранения "омикрон" станет большим испытанием. Люди запуганы - свою роль сыграли прошлые решения властей, а значит, даже при лёгком течении болезни звонки в скорую помощь будут частыми. Чтобы система не "свалилась", следует избежать большого числа госпитализаций. И пока есть основания полагать, что поток не будет большим. По крайней мере, премьер-министр России Михаил Мишустин заверил:
Рост заболеваемости "омикроном" не привёл к увеличению доли госпитализированных.
На сегодняшний день ясно, что "омикрон" доминирует в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выявлен вирус в 42 регионах России. И безусловно, каждый регион России познакомится с заболеванием с течением времени. Прямо сейчас 60 процентов заражений коронавирусом в стране приходится на "дельта"-штамм. А 40 процентов - на "омикрон" и некоторые другие вариации.
"Омикрон" быстрее передаётся, поэтому карантин сокращается до 7 дней. Ещё одна важная деталь: лишь 27,9 процента полностью привитых пациентов заболели ковидом. Это значит, что и первые варианты вакцины от болезни защищают. Впрочем, понятно, что гарантией абсолютной защиты прививка не станет, так что не стоит пренебрегать и другими мерами безопасности.
Правительство приняло решение о создании рабочей группы по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса, её возглавит Татьяна Голикова. Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удалённую работу персонал там, где это возможно. Отдельное поручение дано в отношении домов-интернатов. Как пояснила Татьяна Голикова, из-за высокой заразности "омикрона" они переводятся на закрытый режим работы.
Флагманом в вопросе введения ковидных ограничений традиционно стала Москва. О распространении "омикрона" и новых мерах безопасности сегодня говорил мэр столицы Сергей Собянин. В том числе он продлил меры самоизоляции для пожилых и объявил об удалёнке до 1 апреля - полная версия решений доступна по ссылке.

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