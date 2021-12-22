"Омикрон" в Белом доме. Байден посоветовал не паниковать: "Делайте третью дозу"

Американский лидер Джо Байден обратился к гражданам и посоветовал им ревакцинироваться от "омикрон"-штамма.

В Белом доме среди привившихся сотрудников есть заразившиеся "омикроном". Об этом заявил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что новый штамм инфекции быстро распространяется. Спасением от мутации станет ревакцинация, убеждён политик.

Он призвал американцев не паниковать, а провести третью процедуру вакцинации.

"Пока мы ожидаем вакцины для детей младше пяти лет, вакцинируйтесь полностью сами, делайте третью дозу", - сказал президент США.

Он добавил, что случаи заражения новой мутацией COVID есть в каждой организации, а сам штамм стал доминирующим в США.

Кроме того, американский лидер заметил, что "омикрон" может стать смертельной проблемой для тех, кто не вакцинирован.

Ожидается, что власти США закупят полмиллиарда дополнительных домашних тестов на коронавирус, а их доставка начнётся в январе.