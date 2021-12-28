"Омикрон" будет нейтрализован. Путин рассказал об исследовании русских учёных

"Спутник V" нейтрализует "омикрон"-штамм коронавируса, заявил Путин.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита СНГ, который проходит сегодня в Санкт-Петербурге, обратил внимание, что вакцина "Спутник V" нейтрализует и новый штамм коронавируса "омикрон". Тезис подтверждён, Владимир Путин сослался на специалистов в институте имени Гамалеи, которые уже провели соответствующее исследование.

"Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон", - сказал президент.

Собеседник Путина в институте имени Гамалеи заверил, что на сегодняшний день можно дать окончательный ответ на вопрос. Уровень нейтрализации очень высокий, таким образом, вакцинация от ковида себя не изжила.

На сегодня эффективность "Спутника V" в борьбе с ковидом составляет 90 процентов.

Для успешной борьбы с коронавирусом за рубежом надеются привить до 95 процентов населения. В России пока ставят границу в 80 процентов.