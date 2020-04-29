"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции

Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный призвал к насильственному свержению власти в России в эфире радио "Эхо Москвы". В соцсетях предполагают, что всему виной продолжительная самоизоляция "борца с режимом".

Речь идёт о недавнем эфире "Эха Москвы", в котором Навальный заявил, что власть в России надо свергать, возможно, даже насильственным путём, если она не хочет "сделать ему что-то приятное". Шокированные радиоведущие попытались остановить "оппозиционера", но не успели.

"Такую власть надо свергать прямо сейчас. Возможно даже насильственным образом, потому что..." - заявляет в эфире Навальный. "Навальный настолько в бешенстве, что уже в открытую призывает к насильному захвату власти. Ещё бы! До самоизоляции каждый месяц ездил к своим кураторам, получал очередные сребреники. А теперь изнывает, сидя дома. Ни тебе катаний на слонах, ни тебе отелей с пармезаном и хамоном", - комментирует высказывание "борца с режимом" @marinochka_San_. "Насчёт сребреников - думаю, ему их не наличными из рук в руки платят. А вот насчёт потратить их на курорте - тут вы правы", - соглашается @valeriv4nov. "Омарное голодание мозга сказывается", - высказывает предположение @Taty250513193.

Напомним, что в том же эфире Навальный раскритиковал российские власти за реакцию на пандемию коронавируса. Даже ведущие "Эха Москвы" не сдержались и напомнили "борцу с режимом" о том, как обстоят дела в США и в странах Европы, где умерших насчитывается десятки тысяч, в то время как в России количество летальных случаев ещё не перевалило за отметку в тысячу человек.

Фото: скриншот Twitter/@marinochka_San_