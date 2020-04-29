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"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции
29 апреля 2020, 10:10 • 51 • Политика
Навальный призвал свергать власть в России насильственным путём в эфире радио "Эхо Москвы". "Навальный настолько в бешенстве, что уже в открытую призывает к насильному захвату власти", - комментируют в соцсетях и "диагностируют" у него "омарное голодание мозга".
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный призвал к насильственному свержению власти в России в эфире радио "Эхо Москвы". В соцсетях предполагают, что всему виной продолжительная самоизоляция "борца с режимом".
Речь идёт о недавнем эфире "Эха Москвы", в котором Навальный заявил, что власть в России надо свергать, возможно, даже насильственным путём, если она не хочет "сделать ему что-то приятное". Шокированные радиоведущие попытались остановить "оппозиционера", но не успели.
Напомним, что в том же эфире Навальный раскритиковал российские власти за реакцию на пандемию коронавируса. Даже ведущие "Эха Москвы" не сдержались и напомнили "борцу с режимом" о том, как обстоят дела в США и в странах Европы, где умерших насчитывается десятки тысяч, в то время как в России количество летальных случаев ещё не перевалило за отметку в тысячу человек.
Фото: скриншот Twitter/@marinochka_San_
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