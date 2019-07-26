"Олежку Газманова послали спасать горящую Сибирь": Задыхающихся жителей Енисейска возмутили траты чиновников

Город Енисейск задыхается от дыма, вызванного лесными пожарами, а городские власти потратили 4,3 миллиона рублей на организацию концерта Олега Газманова и группа "Эскадрон" по случаю 400-летнего юбилея города. Жители Енисейска возмущены тем, что такие огромные средства тратятся на артистов, а не тушение огня.

По последним данным, площадь пожаров в Красноярском крае и Иркутской области составляет свыше 1,3 миллиона гектаров. При этом от дыма страдают города Западной Сибири. Поначалу местные власти пытались преуменьшить проблему, заявляя, что "небольшая дымка с запахом гари" не несут угрозу здоровью, однако позже, под давлением общественности, ввели режим "черного неба". Он предусматривает сокращение выбросов промышленных предприятий, сообщает "360.tv".

Отмечается, что на сайт госзакупок власти Егнисейска ещё в июне подали заявку на средства для выступления народного артиста. Сумма лота составляет ни много ни мало 4,4 миллиона рублей. Это вызвало сильное недовольство среди жителей города. По их мнению эти деньги больше пригодились бы для тушения пожаров, которые бушуют в лесах до сих пор. От обиды один из местных жителей даже записал ролик, в котором перепел один из хитов Газманова на новый лад.

"Нету денег, держитесь там" повторяют чиновники, и Олежку Газманова посылают спасать", - звучит одна из строк переделанной песни.