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"Октябрь принесёт проблемы всем": Предсказавший пандемию "порадовал" печальным прогнозом
11 октября 2020, 19:55 • 75 • В мире
Джордан Максвелл некоторое время назад предсказал появление нового заболевания, которое охватит весь мир. В апреле 2020-го он снова "порадовал" прогнозом. Теперь стало понятно, что и это предсказание начинает сбываться. "Октябрь принесёт проблемы всем", - пообещал предсказатель.
Пандемия была предсказана Максвеллом за шесть месяцев до её начала. В середине весны, когда большинство стран мира находились в жёстком локдауне, был озвучен ещё один прогноз. Джордан говорил о неких испытаниях судьбы, которые будут длиться 19 месяцев.
В интервью предсказатель объяснил: все жители планеты столкнуться с таким локдауном, которого ещё не было в истории. Это будет настоящей катастрофой, из-за чего развитие цивилизации остановится. И эта пауза будет длиться полтора года.
"Октябрь принесёт проблемы абсолютно всем странам, однако, несмотря на трудности, мир сможет пережить "смертельный опыт", - приводит слова Джордана Максвелла портал PlanetaNovosti.
В детали автор прогноза не вдавался. Сказал лишь, что в середине октября в ряде стран начнутся социальные волнения и массовые беспорядки.
Локдаун уже начался, Максвелл был прав. Некоторые страны снова закрыли свои границы из-за скачка заболеваемости COVID-19. Остальные его предсказания тоже начинают сбываться. Но это и неудивительно: чем меньше деталей и нюансов озвучивает предсказатель, тем больше шансов, что он угадает.
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