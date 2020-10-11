"Октябрь принесёт проблемы всем": Предсказавший пандемию "порадовал" печальным прогнозом

Пандемия была предсказана Максвеллом за шесть месяцев до её начала. В середине весны, когда большинство стран мира находились в жёстком локдауне, был озвучен ещё один прогноз. Джордан говорил о неких испытаниях судьбы, которые будут длиться 19 месяцев.

В интервью предсказатель объяснил: все жители планеты столкнуться с таким локдауном, которого ещё не было в истории. Это будет настоящей катастрофой, из-за чего развитие цивилизации остановится. И эта пауза будет длиться полтора года.

"Октябрь принесёт проблемы абсолютно всем странам, однако, несмотря на трудности, мир сможет пережить "смертельный опыт", - приводит слова Джордана Максвелла портал PlanetaNovosti.

В детали автор прогноза не вдавался. Сказал лишь, что в середине октября в ряде стран начнутся социальные волнения и массовые беспорядки.

Локдаун уже начался, Максвелл был прав. Некоторые страны снова закрыли свои границы из-за скачка заболеваемости COVID-19. Остальные его предсказания тоже начинают сбываться. Но это и неудивительно: чем меньше деталей и нюансов озвучивает предсказатель, тем больше шансов, что он угадает.