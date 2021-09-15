"Октябрь? Ноябрь? Декабрь?": Самоизоляция Путина вызвала один "непростой вопрос"

Политтехнолог Марат Баширов задался одним "непростым вопросом" после ухода президента России Владимира Путина на самоизоляцию. "Октябрь? Ноябрь? Декабрь?" - написал он.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. Это одно из самых важных событий для России и всей Евразии.

О своём решении президент России сообщил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин объяснил коллеге, что не сможет прилететь в Душанбе на сессию Совета безопасности ОДКБ и совместное заседание глав государств ОДКБ и ШОС.

В свою очередь Марат Баширов задался вопросом, после того как подтвердилась информация об уходе Путина на самоизоляцию.

"А когда он из неё выйдет? Октябрь? Ноябрь? Декабрь?" - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что это "непростой вопрос".