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"Октябрь? Ноябрь? Декабрь?": Самоизоляция Путина вызвала один "непростой вопрос"

15 сентября 2021, 09:50  •  284 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов задался одним "непростым вопросом" после ухода президента России Владимира Путина на самоизоляцию. "Октябрь? Ноябрь? Декабрь?" - написал он.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. Это одно из самых важных событий для России и всей Евразии.
О своём решении президент России сообщил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин объяснил коллеге, что не сможет прилететь в Душанбе на сессию Совета безопасности ОДКБ и совместное заседание глав государств ОДКБ и ШОС.
В свою очередь Марат Баширов задался вопросом, после того как подтвердилась информация об уходе Путина на самоизоляцию.
"А когда он из неё выйдет? Октябрь? Ноябрь? Декабрь?" - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что это "непростой вопрос".

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