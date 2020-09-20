"Окрысившимся" на "Северный поток - 2" предсказали "крышку гроба"

Немецкий парламент "послал" предложение наложить запрет на достройку "Северного потока - 2", но недостаточно далеко. Такое мнение озвучил политолог и экономист Евгений Сатановский.

Вопрос был переадресован в профильный комитет, который отклонит инициативу. Дело в том, что там сидят профессионалы.

"Которым отмена этого проекта - нож острый и крышка гроба над экономикой Германии. Бывает и такое в этом мире, что от парламентариев тоже польза случается. Хотя бы от немецких", - написал эксперт в Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Удивляет то, что против газопровода почему-то ополчились представители партий "Зелёные" и "Альтернатива для Германии". Первые должны поддерживать проект, потому что он решит многие проблемы с экологией ФРГ.

Политолог не исключает, что их поддержкой заручились американцы, продвигающие сланцевый газ на рынке Европы.

Что же творится у "альтернативных", а также почему они "окрысились", до сих пор непонятно. Но партия является проблемой не для Москвы, а для немецкого канцлера Ангелы Меркель.