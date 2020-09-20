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"Окрысившимся" на "Северный поток - 2" предсказали "крышку гроба"

20 сентября 2020, 15:10  •  188 • Политика
Как считает политолог Евгений Сатановский, немецкие парламентарии не поддержат идею отказа от "Северного потока - 2". "Окрысившиеся" же политики должны понимать, что отмена строительства газопровода станет для экономики Германии "крышкой гроба".
Немецкий парламент "послал" предложение наложить запрет на достройку "Северного потока - 2", но недостаточно далеко. Такое мнение озвучил политолог и экономист Евгений Сатановский.
Вопрос был переадресован в профильный комитет, который отклонит инициативу. Дело в том, что там сидят профессионалы.
"Которым отмена этого проекта - нож острый и крышка гроба над экономикой Германии. Бывает и такое в этом мире, что от парламентариев тоже польза случается. Хотя бы от немецких", - написал эксперт в Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Удивляет то, что против газопровода почему-то ополчились представители партий "Зелёные" и "Альтернатива для Германии". Первые должны поддерживать проект, потому что он решит многие проблемы с экологией ФРГ.
Политолог не исключает, что их поддержкой заручились американцы, продвигающие сланцевый газ на рынке Европы.
Что же творится у "альтернативных", а также почему они "окрысились", до сих пор непонятно. Но партия является проблемой не для Москвы, а для немецкого канцлера Ангелы Меркель.

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