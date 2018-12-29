"Оковы тяжкие падут" рано или поздно": Арестованный на Украине Вышинский отправил письмо на волю

Арестованный на Украине за "госизмену" журналист Кирилл Вышинский процитировал Пушкина в предновогоднем поздравлении коллегам. "Рано или поздно "оковы тяжкие падут", - гласит его послание.

Глава портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, находящийся под арестом в СИЗО украинского города Херсона из-за обвинений в "госизмене", написал коллегам письмо с поздравлениями. В нём он процитировал слова российского поэта Александра Пушкина о свободе, а также поблагодарил всех за поддержку.

"Всем большое спасибо за заботу, поддержку и массу усилий, которые тратятся на то, чтобы изменить мое нынешнее положение и добиться освобождения", - говорится в письме журналиста.

Он выражает уверенность, что рано или поздно "оковы тяжкие падут", и выражает скромную надежду, что это всё-таки произойдёт раньше, чем позже, а обстоятельства начнут меняться к лучшему. Вышинский добавляет, что пребывает в бодром настроении и желает, чтобы в новом году обязательно смог со всеми увидеться уже лично.

Напомним, что Вышинский был арестован на Украине еще в середине мая этого года и с тех пор пребывает под арестом в СИЗО. Украинские власти обвиняют журналиста в "госизмене" путём "превознесения" ополченцев ДНР и ЛНР. Вышинский все обвинения отвергает и называет своё дело политически мотивированным.