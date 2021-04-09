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"Окончательное решение ещё не принято": Полёты в Турцию могут заморозить уже со следующей недели

09 апреля 2021, 22:05  •  68 • Политика
Авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц из-за ситуации с коронавирусом. Тем не менее окончательное решение по этому вопросу ещё не принималось.
Россия уже на следующей неделе может на месяц закрыть авиасообщение с Турцией из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки в этой стране. Данный вопрос обсуждался в пятницу, 9 апреля, на заседании Оперштаба, сообщают источники в Минтрансе и двух крупнейших туроператорах.
Отмечается, что запрет может коснуться не только регулярных авиарейсов в страну, но и чартерных перелётов. Вместе с тем предполагается сохранить часть грузопассажирских вывозных рейсов, пишут "Известия" со ссылкой на источники.
Ограничительные меры могут вступить в силу уже в понедельник 12 апреля. Однако окончательное решение по этому поводу сегодня не принималось.
Напомним, что в четверг, 8 апреля, Турция побила собственный антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В стране за сутки выявили более 55 тысяч новых заражённых COVID-19.

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