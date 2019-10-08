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"Окончательно останутся без чипсов ради революции": Полицейские Москвы требуют от Навального и Ко 18 млн - СМИ
08 октября 2019, 13:24 • 116 • Политика
Почти 18 млн рублей через суд требуют с оппозиционера Алексея Навального и его сторонников из-за несогласованных акций 27 июля и 3 августа. Об этом пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Политолог Армен Гаспарян не удержался от иронии по поводу школьников, поддерживающих Навального и Ко: "Окончательно останутся без чипсов ради революции".
ГУ МВД по Москве подало иски в суд против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. В общей сложности стражи порядка намерены отсудить у оппозиционеров порядка 18 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".
Со ссылкой на пресс-службу Симоновского райсуда издание отмечает, что поводом послужили несогласованные акции протеста 27 июля и 3 августа. Для поддержания правопорядка и предупреждения беспорядков в эти дни были привлечены и люди, и техника. Раскошеливаться за это придется, судя по всему, оппозиционерам.
При этом сами ответчики, как отмечает газета, считают иски против себя "политическим преследованием".
Политолог и публицист Армен Гаспарян не удержался от иронии и у себя на странице в Twitter весьма тонко высмеял и самого Навального, которого называет бьюти-блогером, и школьников, которые его поддерживают.
"Сегодня, вероятно, призовет школьников с тройным усердием отправлять донаты, - пишет Гаспарян. - Окончательно останутся без чипсов ради революции".
Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan
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