"Окончательно останутся без чипсов ради революции": Полицейские Москвы требуют от Навального и Ко 18 млн - СМИ

ГУ МВД по Москве подало иски в суд против оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. В общей сложности стражи порядка намерены отсудить у оппозиционеров порядка 18 млн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Со ссылкой на пресс-службу Симоновского райсуда издание отмечает, что поводом послужили несогласованные акции протеста 27 июля и 3 августа. Для поддержания правопорядка и предупреждения беспорядков в эти дни были привлечены и люди, и техника. Раскошеливаться за это придется, судя по всему, оппозиционерам.

При этом сами ответчики, как отмечает газета, считают иски против себя "политическим преследованием".

Политолог и публицист Армен Гаспарян не удержался от иронии и у себя на странице в Twitter весьма тонко высмеял и самого Навального, которого называет бьюти-блогером, и школьников, которые его поддерживают.

"Сегодня, вероятно, призовет школьников с тройным усердием отправлять донаты, - пишет Гаспарян. - Окончательно останутся без чипсов ради революции".