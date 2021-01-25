|
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
25 января 2021, 01:35 • 4 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил бан от Facebook за то, что посмел достаточно жёстко и чисто по-русски ответить на призывы Майкла Макфола освободить Навального. Между тем пост, который возмутил модераторов Цукерберга, в общем-то, наиболее адекватно передавал суть ситуации: "Окончательно охамели".
Страница гендиректора Роскосмоса в Facebook была заблокирована сегодня утром якобы "за нарушение норм сообщества". Дмитрий Рогозин прокомментировал это событие в беседе с "РИА Новости", заявив, что в этом и заключается "свобода слова" по-американски.
Причина оказалась в посте, который Рогозин написал в ответ на публикацию Макфола в твиттере, в которой бывший посол США в РФ требует освободить Алексея Навального. Свой твит политик сопроводил несколькими хэштегами, один из которых звучит как "Free Navalnya", что можно перевести как "Свободная Навальния".
В своём комментарии в Facebook глава Роскосмоса отметил, что раньше на Западе нас называли "страной-бензоколонкой", а теперь хотят окрестить именем своего "кумира и агента". "Скажу тебе, Майкл, как посол послу: вы, американцы, окончательно охамели", - резюмировал Рогозин.
Фото: скриншот https://t.me/rian_ru
Макфол не раз критиковал существующий строй в России. Так, в день массовых протестов он язвительно написал в твиттер: "Если Путин такой популярный, то почему он арестовал так много людей сегодня?"
На этот вопрос лучше всех ответил телеграм-канал "Голос Мордора": "Если Байден такой популярный, то почему на инаугурацию не был допущен простой народ и она проходила на штыках тысяч нацгвардейцев?"
4
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 01:55
|
20 января 2021, 09:45
|
21 января 2021, 16:00
|
22 января 2021, 09:25
|
19 января 2021, 14:30
|
18 января 2021, 07:20
|
19 января 2021, 00:45