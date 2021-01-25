"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook

Страница гендиректора Роскосмоса в Facebook была заблокирована сегодня утром якобы "за нарушение норм сообщества". Дмитрий Рогозин прокомментировал это событие в беседе с "РИА Новости", заявив, что в этом и заключается "свобода слова" по-американски.

Причина оказалась в посте, который Рогозин написал в ответ на публикацию Макфола в твиттере, в которой бывший посол США в РФ требует освободить Алексея Навального. Свой твит политик сопроводил несколькими хэштегами, один из которых звучит как "Free Navalnya", что можно перевести как "Свободная Навальния".

В своём комментарии в Facebook глава Роскосмоса отметил, что раньше на Западе нас называли "страной-бензоколонкой", а теперь хотят окрестить именем своего "кумира и агента". "Скажу тебе, Майкл, как посол послу: вы, американцы, окончательно охамели", - резюмировал Рогозин.



Фото: скриншот https://t.me/rian_ru Фото: скриншот https://t.me/rian_ru

Макфол не раз критиковал существующий строй в России. Так, в день массовых протестов он язвительно написал в твиттер: "Если Путин такой популярный, то почему он арестовал так много людей сегодня?"

На этот вопрос лучше всех ответил телеграм-канал "Голос Мордора": "Если Байден такой популярный, то почему на инаугурацию не был допущен простой народ и она проходила на штыках тысяч нацгвардейцев?"