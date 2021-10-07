"Окончательно и бесповоротно": Высылка русских дипломатов раскрыла планы НАТО - Захарова

В МИД прокомментировали решение НАТО о высылке российских дипломатов. "Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно", - отметила Захарова.

В МИД России высказались по поводу высылки восьми русских дипломатов из НАТО. В ведомстве назвали это бесцеремонной выходкой и предупредили, что ответ Москвы обязательно последует.

Речь идёт про сотрудников представительства России при альянсе. Восьмерых из них собираются выслать под предлогом "подозрений в убийствах и шпионаже". Таким образом, в НАТО останутся лишь десять русских дипломатов.

Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют,

- заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что решение об отзыве аккредитации восьмерых дипломатов миссии России при НАТО бесцеремонно. Также она добавила, что такими темпами скоро в Брюсселе не останется русских дипломатов, которые будут вести диалог с представителями НАТО.