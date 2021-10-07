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"Окончательно и бесповоротно": Высылка русских дипломатов раскрыла планы НАТО - Захарова

07 октября 2021, 17:25  •  69 • Политика
В МИД прокомментировали решение НАТО о высылке российских дипломатов. "Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно", - отметила Захарова.
В МИД России высказались по поводу высылки восьми русских дипломатов из НАТО. В ведомстве назвали это бесцеремонной выходкой и предупредили, что ответ Москвы обязательно последует.
Речь идёт про сотрудников представительства России при альянсе. Восьмерых из них собираются выслать под предлогом "подозрений в убийствах и шпионаже". Таким образом, в НАТО останутся лишь десять русских дипломатов.
Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют,
- заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что решение об отзыве аккредитации восьмерых дипломатов миссии России при НАТО бесцеремонно. Также она добавила, что такими темпами скоро в Брюсселе не останется русских дипломатов, которые будут вести диалог с представителями НАТО.

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