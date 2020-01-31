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"Около 90 кг урана": Немецкие журналисты забили тревогу из-за опасности взрыва на затопленных атомных подлодках
31 января 2020, 12:24 • 141 • В мире
Журналисты телерадиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk заявили об опасности, которая исходит от двух атомных подводных лодок, затопленных в Арктике. Корреспонденты считают, что их нужно как можно быстрее поднять со дна. Особенно опасна одна из субмарин, на борту которой ещё находится около 90 кг высокообогащённого урана. СМИ передаёт, что это создаёт огромный риск: если запустится цепная реакция в реакторе, всё может закончиться взрывом. В результате произойдёт заражение вод и рыбы, которая потом идёт в пищу.
Сотрудники Mitteldeutscher Rundfunk решили предупредить мир об опасности, которую создают две затопленные подлодки. Со ссылкой на гендиректора по международным делам природоохранной организации "Беллона" Оскара Ньо они заявили, что особенно опасна одна из них, на борту которой до сих пор находится около 90 кг высокообогащённого урана.
Экологи настаивают, что обе атомные подводные лодки, К-27 и К-159, нужно поднять и утилизировать как можно быстрее. В организации опасаются, что если этого не сделать, может начаться цепная реакция в реакторе. Она приведёт к взрыву и загрязнению вод. Кроме того, заражённая рыба может оказаться на прилавках магазинов.
До этого о подъёме субмарин уже говорили, но даже одна операция обойдётся в 62 млн евро, передаёт "Бизнес Online" со ссылкой на немецкое СМИ.
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