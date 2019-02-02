"Около 10 млрд рублей": В России подсчитали сумму неотработанных взносов в ПАСЕ

В Госдуме подсчитали сумму, которую Совет Европы должен вернуть России за те годы, когда её делегация не участвовала в работе Парламентской ассамблеи этой организации. Как заявили в нижней палате, речь идёт примерно о 10 млрд рублей.

В России подсчитали сумму неотработанных взносов в ПАСЕ. Речь идёт примерно о 10 млрд рублей.

Парламентарии полагают, что Россия может потребовать от ПАСЕ выплату суммы не отработанных российской делегацией в ассамблее взносов.

В настоящий момент ПАСЕ обсуждает возможность возвращения делегации РФ в отсутствие самих российских делегатов, передаёт РИА ФАН.

"Правильно, деньги на бочку! Евробюрократы другого языка не понимают", - отметил на странице в Twitter председатель партии "Родина", депутат Алексей Журавлёв.

Напомним, Россия отказалась от работы в ПАСЕ после того, как наша делегация была лишена права голоса. Кроме того, Россия не платит взносы в организацию, пока наша делегация не будет вновь утверждена в своих правах.