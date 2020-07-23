Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Главная / В мире

"Окно в чувства женщины": Дневник бабули 1957 года растрогал людей до слёз

23 июля 2020, 17:05  •  18 • В мире
Дневник бабули 1957 года растрогал людей до слёз. Её внук опубликовал фотографию всего одной страницы, но в паре строк выражена вся боль поколения. "Окно в чувства женщины", - пишут пользователи.
В Twitter пользователь с ником sebastian castillo разместил фотографию дневника своей бабушки. Запись датирована 10 августа 1957 года. Он не сообщает, сколько лет тогда было его бабуле, но, судя по всему, она была совсем молодой женщиной. Впрочем, под этими словами может подписаться чуть ли не каждый и сегодня.
"Я так задолбалась пытаться всем угодить и при этом беспокоиться о чьих-то задетых чувствах", - написала автор дневника.
В те времена американки начали отстаивать права женщин, но по-прежнему считались ниже мужчин. Дамы сильно расстраивались и отказывались мириться с дискриминацией и унижениями. Времена изменились, но эти слова актуальны по-прежнему.
"Великолепная запись в дневнике, а он - великолепный исторический артефакт, окно в чувства женщины, ориентирующейся на культ домашнего очага во время холодной войны. Вперед, бабуля!" - написала L.D. Burnett.
"Так может сказать каждая женщина в любую эпоху", - считает Kristine Pettit.
"У любого, кто когда-либо вёл дневник, есть как минимум одна страница, которая выглядит так же", - предположил C. Vidale Kolodziejski.
"Трогательно. Прям до слёз" - такие комментарии оставили сразу несколько человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
22 июля 2020, 13:00
Евросоюз выделил финансирование странам Балтии
22 июля 2020, 13:00
Откровения русского хакера: История похищения английской вакцины
22 июля 2020, 15:00
А все боялись Билла Гейтса: Илон Маск напрямую заявил о планах по чипизации людей
23 июля 2020, 13:05
Украинские наёмники на сербском майдане: На союзников России объявлена охота
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - призна...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
20 июля 2020, 02:00
Канцлер Коль аж подпрыгнул: Сколько взял Горбачёв за расширение НАТО
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.