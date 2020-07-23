"Окно в чувства женщины": Дневник бабули 1957 года растрогал людей до слёз

В Twitter пользователь с ником sebastian castillo разместил фотографию дневника своей бабушки. Запись датирована 10 августа 1957 года. Он не сообщает, сколько лет тогда было его бабуле, но, судя по всему, она была совсем молодой женщиной. Впрочем, под этими словами может подписаться чуть ли не каждый и сегодня.

"Я так задолбалась пытаться всем угодить и при этом беспокоиться о чьих-то задетых чувствах", - написала автор дневника.

В те времена американки начали отстаивать права женщин, но по-прежнему считались ниже мужчин. Дамы сильно расстраивались и отказывались мириться с дискриминацией и унижениями. Времена изменились, но эти слова актуальны по-прежнему.

"Великолепная запись в дневнике, а он - великолепный исторический артефакт, окно в чувства женщины, ориентирующейся на культ домашнего очага во время холодной войны. Вперед, бабуля!" - написала L.D. Burnett.

"Так может сказать каждая женщина в любую эпоху", - считает Kristine Pettit.

"У любого, кто когда-либо вёл дневник, есть как минимум одна страница, которая выглядит так же", - предположил C. Vidale Kolodziejski.

"Трогательно. Прям до слёз" - такие комментарии оставили сразу несколько человек.