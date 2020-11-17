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"Окна заделывают картоном": Британец показал типичную "донецкую осень"

17 ноября 2020, 21:20  •  102 • Политика
Британский журналист Дин О'Брайен показал, как выглядит типичная "донецкая осень". Он заявил, что благодаря стараниям ВСУ люди в столице ДНР заделывают разбитые окна пластиком и картоном.
Британец выложил фотографию, которая красочно характеризует сложившуюся в Донбассе ситуацию - разбитое украинским снарядом окно, засыпанное осенними листьями и закрытое фанерной доской.
В Донецк пришла осень, для многих это реальность. Окна в многоквартирных домах выбиты из-за постоянных обстрелов. Их часто заделывают картоном, пластиком или чем-нибудь ещё, что можно найти. Как люди могут так жить? - пишет О'Брайен в Twitter.
Скриншот:Twitter/@DeanoBeano1
По его словам, средства массовой информации не слишком интересуются ситуацией в ДНР и ЛНР, в результате чего Донбасс превращается в "забытую войну". Обстрелы продолжаются, но никто не обращает на них внимания.
Отметим, что Дин О'Брайен, стремясь сформировать целостную картину происходящего, побывал по обе стороны линии соприкосновения. Он успел посетить Одессу, Славянск, Краматорск, Мариуполь и Донецк.

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