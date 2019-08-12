"Оккупировали не Крым, а Киев": Соловьев прилюдно отчитал украинского эксперта

Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским экономистом Александром Охрименко. Представитель Украины утверждал, что воссоединение России с Крымом якобы было реализовано силовым методом и является ужасной ошибкой.

Как передает "Политэксперт", в ответ Соловьев напомнил, что на территории полуострова проживали 2,5 миллиона человек, а также базировались 20 тысяч украинских военных, не считая сотрудников СБУ и полиции. Однако никаких боестолкновений зафиксировано не было.

"Главной ошибкой был незаконный вооруженный захват власти бандеровской сволочью на Майдане. Оккупировали не Крым, а Киев", - заявил телеведущий в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее МИД Украины выразил протест в связи с "несанкционированной" поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Киев по-прежнему игнорирует факт законного воссоединения полуострова с РФ в 2014 году.