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"Оккупанты должны валить": Сирийский солдат "указал дорогу" американскому конвою

27 декабря 2019, 23:24  •  110 • Политика
В Сети появилось видео, на котором солдатам США в Сирии объясняют, кто они такие и куда им следует ехать.
По Сети разлетелось видео, в котором сирийский солдат в экспрессивной манере объясняет солдатам США, что они оккупанты и должны убираться из Сирии. Запись сделана в провинции Эль-Хасака, предположительно, у блокпоста Тель- Тамр.
На кадрах видно, как сирийский солдат подходит к выстроившимся в линию у бронетехники американским военным и жестами объясняет, кто они тут такие и куда им следует направляться. Солдаты США смотрят на это, приоткрыв рот, с удивленным выражением лица.
Фото: скриншот Twitter/@olik_turk
Напомним, что так называемая антитеррористическая миссия США в Сирии находится в стране незаконно. Более того, за всё время её нахождения в стране террористы только расширили свое присутсвие. Лишь вмешательство России позволило очистить большую часть страны от боевиков. В настоящий момент военные США оккупировали нефтяные поля Сирии и в буквальном смысле занимаются воровством "черного золота", принадлежащего сирийскому народу.

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