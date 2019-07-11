"Охранять надо от уродов": Мэр Харькова Кернес показал в соцсети возвращение памятника Жукову

Памятник маршалу Жукова, который в начале лета свалили харьковские националисты, вернули на место, отчитался мэр города Геннадий Кернес.

Украинские радикалы пытались установить на месте памятника Жукову флаг Украины. Пресс-служба Владимира Зеленского вяло отреагировала на инцидент, отметив лишь, что это результат "непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей". А Геннадий Кернес пообещал вернуть маршала Победы на место.

"Как и обещал — вернули на место. Доверяй делам", - написал он в фейсбуке и показал, как выглядит памятник после реконструкции.

"Охранять надо от уродов", - отмечает в комментариях харьковчанка Наталья Гаврилова. А уже в следующем комментарии пользователь под именем Тарас Самчук требует зарыть памятник Жукову "в фундамент хлева".

Фото: фейсбук/Геннадий Кернес

Фото: фейсбук/Наталья Гаврилова/Тарас Самчук