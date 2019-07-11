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"Охранять надо от уродов": Мэр Харькова Кернес показал в соцсети возвращение памятника Жукову

11 июля 2019, 14:09  •  56 • Политика
Мэр Харькова Геннадий Кернес показал в соцсети, как выглядит после возвращения на историческое место памятник маршалу Георгию Жукову. "Охранять надо от уродов", - пишут комментаторы, вспоминая об атаке националистов на статую.
Памятник маршалу Жукова, который в начале лета свалили харьковские националисты, вернули на место, отчитался мэр города Геннадий Кернес.
Украинские радикалы пытались установить на месте памятника Жукову флаг Украины. Пресс-служба Владимира Зеленского вяло отреагировала на инцидент, отметив лишь, что это результат "непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей". А Геннадий Кернес пообещал вернуть маршала Победы на место.
"Как и обещал — вернули на место. Доверяй делам", - написал он в фейсбуке и показал, как выглядит памятник после реконструкции.
"Охранять надо от уродов", - отмечает в комментариях харьковчанка Наталья Гаврилова. А уже в следующем комментарии пользователь под именем Тарас Самчук требует зарыть памятник Жукову "в фундамент хлева".
Фото: фейсбук/Геннадий Кернес
Фото: фейсбук/Наталья Гаврилова/Тарас Самчук

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