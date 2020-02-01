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"Охрана открыла огонь, двое задержаны": В резиденцию Трампа прорвался чёрный внедорожник

01 февраля 2020, 11:09  •  192 • Политика
Неизвестные на чёрном внедорожнике прорвались в Мар-а-Лаго - частную резиденцию президента США Дональда Трампа. "Охрана открыла огонь, двое задержаны", - сообщает журналист NBC News.
В резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго прорвался чёрный внедорожник. Подробности сообщает журналист NBC News Джефф Беннет со ссылкой на шерифа округа Палм-Бич.
По имеющейся информации, чёрный внедорожник пробил оба контрольно-пропускных пункта в направлении главного входа в резиденцию Трампа. Охрана в ответ открыла огонь по автомобилю.
Два человека под стражей, - написал Джефф Беннет в Twitter.
Отмечается, что в этот день Трамп планировал посетить свою резиденцию, но в момент инцидента его там не было. Мар-а-Лаго - частная резиденция во Флориде, принадлежащая президенту США Дональду Трампу. Формально, это постоянное место жительства его семьи с ноября 2019 года.

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