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"Охота" на русских: Тактику украинских боевиков раскрыл простой военнослужащий
10 марта 2022, 10:35 • 36 • Политика
Тактику украинских боевиков, которые сейчас пытаются противодействовать специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, раскрыл простой военнослужащий, который принимает участие в освободительной спецоперации. По его словам, неонацисты устраивают настоящую "охоту" на русских, не гнушаясь любыми запрещёнными методами.
Как в интервью рассказал русский военнослужащий, украинские снайперы и другие стрелки отслеживают колонны армии России и Народной милиции ДНР и ЛНР, прячась в домах простых мирных граждан.
"Засядут и выжидают, когда колонна пойдёт", - рассказал военный, отметив, что огонь открывают и снайперы, и пулемётчики.
Проблема состоит в том, что украинские боевики прячутся в домах мирных граждан, при этом зачастую они прикрываются жителями выбранного им дома, поступая как настоящие террористы.
"У нас есть наводчик, который следит за обстановкой, наблюдает, передаёт командиру, который оценивает обстановку и даёт соответствующую команду", - объяснил военнослужащий.
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