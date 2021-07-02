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"Охота на ведьм" в США: Компанию Трампа обвинили в серьёзном преступлении
02 июля 2021, 01:00 • 76 • Политика
Компанию Дональда Трампа Trump Organization обвинили в серьёзном преступлении. Сам бизнесмен заявил, что стал жертвой развернувшейся в США "охоты на ведьм".
Присяжные Манхэттена обвинили Trump Organization в том, что она на протяжении 15 лет уклонялась от уплаты налогов. Аналогичное обвинение предъявлено финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу. Фигурантам дела приписывается мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.
По версии присяжных, Trump Organization и Вайссельберг недоплатили казне 1,7 млн долларов. Сам директор уже заявил, что отрицает вину.
Владелец Trump Organization Дональд Трамп также отрицает факт махинаций с налогами. По его словам, дело инициировано левыми демократами.
Напомним, что уклонение от уплаты налогов считается одним из самых тяжких преступлений в США. 23 июня стало известно, что основатель антивируса McAfee Джон Макафи покончил с собой в испанской тюрьме. Предпринимателя задержали в Испании в прошлом году по запросу США. Американские власти подозревали его в уклонении от уплаты налогов с помощью подставных лиц. Макафи продержали 9 месяцев в барселонской тюрьме в ожидании экстрадиции, однако передать американской стороне подозреваемого испанцы не успели.
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