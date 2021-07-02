"Охота на ведьм" в США: Компанию Трампа обвинили в серьёзном преступлении

Компанию Дональда Трампа Trump Organization обвинили в серьёзном преступлении. Сам бизнесмен заявил, что стал жертвой развернувшейся в США "охоты на ведьм".

Присяжные Манхэттена обвинили Trump Organization в том, что она на протяжении 15 лет уклонялась от уплаты налогов. Аналогичное обвинение предъявлено финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу. Фигурантам дела приписывается мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

По версии присяжных, Trump Organization и Вайссельберг недоплатили казне 1,7 млн долларов. Сам директор уже заявил, что отрицает вину.

Владелец Trump Organization Дональд Трамп также отрицает факт махинаций с налогами. По его словам, дело инициировано левыми демократами.

Политическая охота на ведьм со стороны радикально левых демократов, эстафету от которых приняли теперь власти Нью-Йорка, продолжается. Ничто ранее так не способствовало разделению нашей страны, - отметил он.

Напомним, что уклонение от уплаты налогов считается одним из самых тяжких преступлений в США. 23 июня стало известно, что основатель антивируса McAfee Джон Макафи покончил с собой в испанской тюрьме. Предпринимателя задержали в Испании в прошлом году по запросу США. Американские власти подозревали его в уклонении от уплаты налогов с помощью подставных лиц. Макафи продержали 9 месяцев в барселонской тюрьме в ожидании экстрадиции, однако передать американской стороне подозреваемого испанцы не успели.