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"Охота на ведьм не нужна": Песков предсказал России избавление от хамства чиновников
31 января 2020, 22:09 • 62 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по поводу хамства чиновников. Он отметил, что "в каждом отдельном случае надо разбираться" и "охота на ведьм абсолютно не нужна". Представитель Кремля также предсказал России избавление от чиновничьего хамства.
Тему чиновничьего хамства затронули журналисты в беседе с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым. Буквально накануне стало известно об увольнении главы Чувашии в связи с "утратой доверия". Игнатьев отличился скандальным призывом "мочить" журналистов и некрасивой историей, когда заставил пожарного на вручении ключей от техники подпрыгнуть за ними.
Затем возмущение в Сети вызвали керченские чиновницы, которые в дорогостоящих шубах пришли к блокадницам со скромными подарками - медалями и хлебом. Интернет-пользователи посчитали такой поступок оскорбительным для пожилых людей.
"В каждом отдельном случае надо разбираться, - отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов по этой теме. - Здесь какая-то охота на ведьм абсолютно не нужна и никто к ней не призывает".
Представитель Кремля также предсказал России избавление от чиновничьего хамства, причём во многом благодаря общественности.
"Общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", - считает Песков.
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