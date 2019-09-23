"Охота на стервятников": На выставке в Тегеране показали трофейные американские БПЛА

По мнению экспертов, большую часть экспонатов иранские военные смогли захватить при помощи средств радиоэлектронной борьбы, принудительно посадив их на территории Ирана. Среди представленных дронов - американские БПЛА Desert Hawk I/III, RQ-11A Raven, RQ-7 A Shadow 200, RQ-4 Sentinel, Scan Eagle, Aerosonde, MQ-18 Predator A, а также британский Phoenix и израильский Hermes 200.

Самое большое внимание публики, собравшейся на выставке, конечно, привлек беспилотник RQ-4 Global Hawk, тот самый, который военные Ирана сбили над Персидским заливом в южной части страны 20 июня.

Как известно, этот инцидент едва не спровоцировал военные действия между Тегераном и Вашингтоном. Дональд Трамп назвал уничтожение американского дрона "большой ошибкой Ирана", однако затем сообщил, что в "преднамеренный характер" инцидента он не верит.

Эта выставка, как отметили специалисты, дала ответ на вопрос о том, каким образом Иран смог совершить такой серьезный скачок в производстве собственных беспилотников. Произошло это в первую очередь благодаря полученному вместе с дронами доступу к американским технологиям.