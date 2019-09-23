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"Охота на стервятников": На выставке в Тегеране показали трофейные американские БПЛА

23 сентября 2019, 02:54  •  53 • В мире
В иранской столице начала работу выставка, вызвавшая большой интерес со стороны тегеранцев. В экспозиции, размещенной на довольно большой площади, представлены трофейные дроны производства США и ряда других стран. На торжественное открытие выставки под названием "Охота на стервятников" приехал лично командующий Корпусом стражей исламской революции.
По мнению экспертов, большую часть экспонатов иранские военные смогли захватить при помощи средств радиоэлектронной борьбы, принудительно посадив их на территории Ирана. Среди представленных дронов - американские БПЛА Desert Hawk I/III, RQ-11A Raven, RQ-7 A Shadow 200, RQ-4 Sentinel, Scan Eagle, Aerosonde, MQ-18 Predator A, а также британский Phoenix и израильский Hermes 200.
Самое большое внимание публики, собравшейся на выставке, конечно, привлек беспилотник RQ-4 Global Hawk, тот самый, который военные Ирана сбили над Персидским заливом в южной части страны 20 июня.
Как известно, этот инцидент едва не спровоцировал военные действия между Тегераном и Вашингтоном. Дональд Трамп назвал уничтожение американского дрона "большой ошибкой Ирана", однако затем сообщил, что в "преднамеренный характер" инцидента он не верит.
Эта выставка, как отметили специалисты, дала ответ на вопрос о том, каким образом Иран смог совершить такой серьезный скачок в производстве собственных беспилотников. Произошло это в первую очередь благодаря полученному вместе с дронами доступу к американским технологиям.

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