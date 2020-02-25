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"Охота на плохих парней": Посол США в России попал в чёрный список Трампа - СМИ
25 февраля 2020, 10:54 • 44 • Политика
Посол США в России Джон Салливан, ранее занимавший пост заместителя госсекретаря, попал в чёрный список президента Дональда Трампа. Как пишут СМИ, американский лидер уже давно ведёт "охоту на плохих парней" среди чиновников.
По данным издания Axios, за последние 18 месяцев Белый дом составил подробные списки нелояльных Трампу чиновников, которых следует уволить.
При этом после дела об импичменте и оправдания американский президент якобы стал ещё более подозрительным и теперь ему кажется, что правительство полно "змей".
В итоге Трамп объявил "охоту на плохих парней" и на основе различных докладных записок составил свой чёрный список.
Так, в докладной от госдепа, направленной против возглавлявшего в 2018 году администрацию президента Шона Дуси, фигурирует и нынешний посол Салливан. Первого обвиняли в создании препятствий для работы правительства.
Кроме того, в нелояльности к Трампу обвиняли второго заместителя по вопросам управления Билла Тодда и замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла, который в итоге выступил против Трампа на слушаниях по импичменту.
Салливан работал в госдепе с 2017 года и с тех пор был вторым лицом в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму.
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