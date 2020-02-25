Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нетрадиционный кандидат? Скандальный украинский "голый депутат" получи...
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью&q...
«Отсталые» Россия и Китай справились с вирусом, а «передовая» Япония нет (Руслан...
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ...
Главная / Политика

"Охота на плохих парней": Посол США в России попал в чёрный список Трампа - СМИ

25 февраля 2020, 10:54  •  44 • Политика
Посол США в России Джон Салливан, ранее занимавший пост заместителя госсекретаря, попал в чёрный список президента Дональда Трампа. Как пишут СМИ, американский лидер уже давно ведёт "охоту на плохих парней" среди чиновников.
По данным издания Axios, за последние 18 месяцев Белый дом составил подробные списки нелояльных Трампу чиновников, которых следует уволить.
При этом после дела об импичменте и оправдания американский президент якобы стал ещё более подозрительным и теперь ему кажется, что правительство полно "змей".
В итоге Трамп объявил "охоту на плохих парней" и на основе различных докладных записок составил свой чёрный список.
Так, в докладной от госдепа, направленной против возглавлявшего в 2018 году администрацию президента Шона Дуси, фигурирует и нынешний посол Салливан. Первого обвиняли в создании препятствий для работы правительства.
Кроме того, в нелояльности к Трампу обвиняли второго заместителя по вопросам управления Билла Тодда и замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла, который в итоге выступил против Трампа на слушаниях по импичменту.
Салливан работал в госдепе с 2017 года и с тех пор был вторым лицом в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 07:39
"Американцы делают это самостоятельно": Пушков ответил Макфолу на слова о "поляризации общества в США" из-за Москвы
24 февраля 2020, 21:54
Это всё русские виноваты. И их "бледный мистик" в Белом доме
25 февраля 2020, 10:54
"Охота на плохих парней": Посол США в России попал в чёрный список Трампа - СМИ
24 февраля 2020, 23:09
Захарова назвала балаганом заявление Нидерландов о свидетеле запуска "Бука" в деле MH17
24 февраля 2020, 15:24
"Намеренный вброс": Захарова отвергла "коронавирусные нападки" США на Росиию
24 февраля 2020, 21:54
"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторонний саммит по Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
23 февраля 2020, 19:54
"Соросята" занялись геноцидом: Экс-депутат Рады вынес приговор пенсиям украинцев
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.