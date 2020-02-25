"Охота на плохих парней": Посол США в России попал в чёрный список Трампа - СМИ

По данным издания Axios, за последние 18 месяцев Белый дом составил подробные списки нелояльных Трампу чиновников, которых следует уволить.

При этом после дела об импичменте и оправдания американский президент якобы стал ещё более подозрительным и теперь ему кажется, что правительство полно "змей".

В итоге Трамп объявил "охоту на плохих парней" и на основе различных докладных записок составил свой чёрный список.

Так, в докладной от госдепа, направленной против возглавлявшего в 2018 году администрацию президента Шона Дуси, фигурирует и нынешний посол Салливан. Первого обвиняли в создании препятствий для работы правительства.

Кроме того, в нелояльности к Трампу обвиняли второго заместителя по вопросам управления Билла Тодда и замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла, который в итоге выступил против Трампа на слушаниях по импичменту.

Салливан работал в госдепе с 2017 года и с тех пор был вторым лицом в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму.