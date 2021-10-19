"Охамел в конец": Политолог ответил на выпад Эрдогана против ООН

Политолог Армен Гаспарян ответил на выпад президента Турции Реджепа Эрдогана на выпад против стран-членов ООН. По мнению эксперта, глава Турции "охамел в конец".

Накануне Эрдоган бросил вызов главным победителям Второй мировой войны. Он заявил, что "мир больше пяти" и "горстка победителей" не должна решать судьбу человечества. Выступая в парламенте Анголы, Эрдоган заявил о том, что в настоящий момент важнейшие мировые решения отданы на откуп пяти постоянным членам ООН - Китаю, Франции, России, Великобритании и США.

"Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран - победителей во Второй мировой войне", - сказал он.

По мнению Армена Гаспаряна, иначе как хамством выпад президента Турции назвать нельзя.

"Он охамел просто в конец", - коротко охарактеризовал выходку Эрдогана политолог.

Напомним, что Совет Безопасности ООН был сформирован в 1945 году для того, чтобы предотвратить повторение мировой войны в будущем. Постоянными членами этого органа стали пять стран, которые в годы войны входили в состав Антигитлеровской коалиции. Каждая из этих стран обладает правом вето и может заблокировать резолюцию СБ ООН. Для принятия решения Совбеза необходимы голоса всех пяти постоянных членов.