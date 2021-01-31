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"Ох уж эти жестокие полицейские": Реальная картинка с митингующих улиц удивит любого "навальнёнка"
31 января 2021, 17:05 • 382 • Политика
Пока оппозиционеры стращают народ, призывая выходить на митинги, люди видят совсем иную картину. Прохожий снял реальную ситуацию с митингующих улиц, которая удивит любого "навальнёнка". "Ох уж эти жестокие полицейские", - пишут зрители.
Автор Telegram-канала "Полковник Трифонов" разместил в посте видео, где видна реальная картинка с митингующих улиц. Любой "навальнёнок" удивится тому, что сотрудники правоохранительных органов вовсе не звери, какими их пытаются выставить определённые оппозиционеры.
На кадрах явно виден автомобиль с надписью "Росгвардия". Рядом двое людей в форме и бронежилетах помогают девушке поменять пробитое колесо. Ситуацию запечатлел кто-то из прохожил.
"Ох уж эти жестокие полицейские", - иронизирует полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.
На востоке России, где большая разница по времени с Москвой, завершились протестные акции. В некоторых городах, несмотря на агитацию оппозиционеров, на митинги никто не пришёл. В большинстве населённых пунктов несанкционированные мероприятия были крайне малочисленными. Так, в Красноярске обеспечивать порядок вышли десятки правоохранителей, но народа, пришедшего требовать освобождения Алексея Навального, было примерно втрое меньше.
Телеканал Царьград ведёт прямую трансляцию о незаконных акциях, организованных оппозицией.
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