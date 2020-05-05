"Ох уж эти русские": В Пентагоне пожаловались La Stampa на "козни" России, помогающей Италии

В разговоре с итальянской газетой La Stampa Эспер отметил, что из-за России, которая предоставила Италии врачей и медицинское оборудование, отношения между Римом и его западными союзниками могут ухудшиться. Известный блогер Сергей Zergulio Колясников не оставил это заявление без внимания.

Ох уж эти русские, - иронично заметил блогер, комментируя высказывание главы Пентагона о "кознях" Москвы. - Гадкая Россия помогает Италии, из-за этого Италия может подумать, что союзники США и НАТО, ворующие средства защиты и тесты, - ... какое-то, а вовсе не союзники. Вот ведь беда какая.

Фото: скриншот Telegram-канала "Сергей "Zergulio" Колясников"

Колясников напомнил, что глава Пентагона дал интервью газете, которая ранее писала, что российская помощь не нужна Италии.

Отметим, что ситуация с коронавирусом действительно осложнила отношения между Римом и Евросоюзом, который не оказал своему союзнику необходимую помощь, несмотря на его бедственное положение. В начале апреля вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли демонстративно снял флаг ЕС и водрузил на его место итальянский флаг.

В середине марта Россия предоставила Италии первый самолёт со средствами индивидуальной защиты, медицинскими приборами и военными вирусологами. Последние были направлены в итальянский Бергамо. С тех пор в Италию прибыло ещё несколько российских бортов. Аналогичную помощь Москва оказала Сербии.

Италия на сегодняшний день находится на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране зарегистрировано 210,7 тыс. случаев заражения. Хуже дела обстоят только в США (1 млн 182,6 тыс.) и Испании (247,1 тыс.).