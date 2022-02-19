"Ох уж эти русские": Главу МИД Германии удивила эвакуация из Донбасса. Блогер не сдержал колкости

Главу МИД Германии Анналену Бербок удивила эвакуация мирного населения из Донбасса. Блогер Сергей Колясников не сдержал колкости в адрес немецкой дипломатии: "Ох уж эти русские!"

Анналена Бербок заявила, что считает необоснованной эвакуацию мирных жителей из ДНР и ЛНР. По её словам, Украина "не сделала ничего, что могло бы это оправдать". Об этом глава МИД ФРГ сказала на встрече министров иностранных дел стран G7.

Бербок добавила, что пока не уверена в намерениях России напасть на Украину, однако угроза, по её словам, остаётся реальной.

Блогер Сергей Колясников с иронией отнёсся к заявлению немецкого политика. Он обратил внимание, что министр иностранных дел Германии предпочла не замечать украинских обстрелов Ростовской области.

Ох уж эти русские, их города обстреливают из артиллерии, а они эвакуацию какую-то выдумали,

- пишет он в Telegram.

Ранее сообщалось, что сразу несколько снарядов в субботу упали на территории Ростовской области, куда эвакуируются беженцы из ДНР и ЛНР. Один из снарядов пробил крышу жилого дома, но никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийства. Украинская сторона факт обстрела области в России опровергает.