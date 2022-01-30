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"Ох уж эта Лиз, ох уж эта Трасс": Угрозы главы МИД Британии встретили c сарказмом
30 января 2022, 20:00 • 109 • Политика
В России саркастически ответили на новые угрозы санкций от главы МИД Великобритании.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасc в интервью пообещала новые санкции против России. По словам министра, власти намерены вводить санкции против всех связанных с Кремлём компаний и бизнесменов.
Как сообщал Царьград, при этом министр не стала чётко объяснять, какие именно санкции будут введены уже в ближайшем будущем, однако пригрозила даже облюбовавшим Лондон олигархам из России.
"У олигархов (президента России Владимира. - Ред.) Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", - угрожала британский министр.
- саркастически оценили инициативу главы МИД Великобритании авторы Telegram-канала "Рука Кремля".
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