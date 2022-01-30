"Ох уж эта Лиз, ох уж эта Трасс": Угрозы главы МИД Британии встретили c сарказмом

В России саркастически ответили на новые угрозы санкций от главы МИД Великобритании.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасc в интервью пообещала новые санкции против России. По словам министра, власти намерены вводить санкции против всех связанных с Кремлём компаний и бизнесменов.

Как сообщал Царьград, при этом министр не стала чётко объяснять, какие именно санкции будут введены уже в ближайшем будущем, однако пригрозила даже облюбовавшим Лондон олигархам из России.

"У олигархов (президента России Владимира. - Ред.) Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", - угрожала британский министр.

Ох уж эта Лиз, ох уж эта Трасс, ох уж эта Великая Британия. И ничего-то святого для них нет. Впрочем, на фоне постбрекзитового и постпандемийного кризисов почему бы и не вернуться к старому доброму каперству? А то что не в море будут грабить, а на суше - так это не существенное изменение,

- саркастически оценили инициативу главы МИД Великобритании авторы Telegram-канала "Рука Кремля".