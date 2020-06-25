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"Ох сейчас ему всё припомнят": Венедиктов пошёл против провокаторов на голосовании по поправкам

25 июня 2020, 19:00  •  24 • Политика
Алексей Венедиктов заявил, что не считает нужным наказывать члена УИК после провокации журналиста Павла Лобкова на голосовании по поправкам в Конституцию России. "Ох сейчас ему всё припомнят", - написал в ответ Владимир Соловьёв.
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды - на своём участке и дистанционно с помощью электронного голосования. На телеканале уже подали информацию как нарушение. И с точки зрения закона это так. Однако надо понимать, что административное нарушение совершил и сам Лобков.
В ЦИК России уже заявили, что наказание должно последовать и в адрес члена комиссии, допустившего "дыру", и в адрес Павла Лобкова. Интересно, что редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов выступил в защиту члена участковой комиссии:
"Я против наказания председателя УИК 141 (Лобковского), так как Павел Лобков не был исключён из книги избирателей, несмотря на заявление о включении в реестр э-избирателей, - написал Венедиктов в личном телеграм-канале. - Урна с бюллетенем Павла Лобкова уже опечатана (с 9 другими бюллетенями), бюллетени признаны недействительными. Только ОДИН голос Лобкова будет учтён, система не допустит двойного голосования".
Более того, Венедиктов подчеркнул, что на 300 тысяч проголосовавших на эту минуту лишь два верифицированных случая попыток двойного голосования. Но в результате система всё равно оставляет один голос.
Тележурналист Владимир Соловьёв так оценил решение Венедиктова высказаться в защиту члена УИК:
"Агент "Веник" покидает ряды оппов... Ох сейчас ему всё припомнят. Светлолицые уже готовят разоблачения преступлений "внука семи орденов"?"
В то же время политолог Марат Баширов добавил, что использование Лобкова в данной махинации - низкий поступок:
"Ожидаемо провокаторов с голосованием по Конституции оказалось много. Но лучше бы больного СПИДом Лобкова не брали в эти ряды. По понятным причинам. Нет, не из-за болезни. Выглядит как грязное использование человека, нуждающегося в деньгах", - написал Баширов в личном телеграм-канале.
Обновлено: Венедиктов добавил, "если Павлу Лобкову выпишут штраф за двойное голосование, я готов буду ему возместить эту сумму".

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