"Ох, что творится": Собчак заинтриговало, кто станет новым министром культуры

Телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на отставку прежнего правительства. В своём телеграм-канале "Кровавая барыня" она недвусмысленно выражала удивление: "Ох, что творится".

Впрочем, удивление сменилось предположениями, кто может прийти на смену чиновникам прежнего кабмина.

В своём канале она поинтересовалась у подписчиков, кого видят они в роли будущего состава правительства, передают "Дни.ру".

И когда большинство накануне обсуждало премьера, самой Собчак, вероятно, было интересно иное, а именно - кто станет во главе Минкультуры. Об этом она в четверг и заявила в своём паблике.

"С премьером понятно, давайте прикинем, кто станет министром культуры", - напрямую заметила она.

Напомним, что в предыдущем составе кабмина возглавлял Министерство культуры Владимир Мединский.