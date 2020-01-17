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"Ох, что творится": Собчак заинтриговало, кто станет новым министром культуры
17 января 2020, 00:24 • 75 • Политика
Телеведущая Ксения Собчак не скрывала удивления от отставки правительства и смены премьера. "Ох, что творится", - написала она накануне, комментируя политическую ситуацию. Впрочем, теперь Собчак, по всей видимости, интригует другое - кто станет новым министром культуры в правительстве.
Телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на отставку прежнего правительства. В своём телеграм-канале "Кровавая барыня" она недвусмысленно выражала удивление: "Ох, что творится".
Впрочем, удивление сменилось предположениями, кто может прийти на смену чиновникам прежнего кабмина.
В своём канале она поинтересовалась у подписчиков, кого видят они в роли будущего состава правительства, передают "Дни.ру".
И когда большинство накануне обсуждало премьера, самой Собчак, вероятно, было интересно иное, а именно - кто станет во главе Минкультуры. Об этом она в четверг и заявила в своём паблике.
"С премьером понятно, давайте прикинем, кто станет министром культуры", - напрямую заметила она.
Напомним, что в предыдущем составе кабмина возглавлял Министерство культуры Владимир Мединский.
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