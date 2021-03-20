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"Ох, Америка. Что ты наделала": Британцы не стали жалеть Джо Байдена после падения

20 марта 2021, 21:45  •  94 • Политика
Британцы прокомментировали падение Джо Байдена, не пожалев президента США. "Ох, Америка. Что ты наделала", - пишут они, прочитав заметку в газете The Daily Mail.
Материал о падении президента США Джо Байдена среди прочих опубликовало британское издание The Daily Mail. Короткая заметка - это рассказ о визите Байдена на авиационную базу Эндрюс в штате Мэриленд.
Поговорив с военными, Байден отправился восвояси. Начал подниматься по трапу - и несколько раз упал. Представители Байдена заявили, что президента сбил с ног ветер. Однако скептики полагают, что американский лидер просто запутался в собственных ногах.
Британцы в своих комментариях к инциденту президента США не жалели:
"Ох, дорогая Америка. Что ты наделала?" - задался вопросом malph, вероятно, полагая, что президент США не может себе позволить такую плохую координацию движений. А Kate иронично отметила, что Камала Харрис в момент падения Джо Байдена, по всей видимости, "на мгновение заволновалась". Хотя с чего бы, ведь в случае ухода Байдена с поста именно Харрис станет президентом США.
BobDob укрепился во мнении, что Харрис будет править США уже к Рождеству. А rizziero написал, что "дальше будет намного, намного хуже".

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