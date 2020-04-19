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"Оказались не готовы": Экс-тренер "Ахмата" рассказал о кошмаре в Испании
19 апреля 2020, 04:10 • 113 • В мире
Бывший тренер футбольной команды "Ахмат" из Грозного Игорь Ледяхов рассказал, какой кошмар происходит в Испании из-за коронавируса. "Оказались не готовы", - произнёс он.
Ледяхов считает, что Россия была права, когда заранее подготовилась и приняла меры против распространения коронавирусной инфекции. В Испании же, по его словам, до последнего не верили в серьёзность ситуации.
"А когда всё началось, больницы к эпидемии оказались не готовы: ни масок, ни перчаток, ни тестов не было. Это какой-то кошмар", - рассказал экс-тренер "Ахмата" порталу "Чемпионат".
Он попросил сравнить ситуацию в России с Италией и Испанией, чтобы потом не утверждали, что в Европе подготовились лучше. Ледяхов признался: не знает, насколько правдивую информацию передают в новостях, которые он смотрит, но в Испании всё хуже однозначно.
Испания входит в тройку лидеров по количеству заражённых COVID-19 – 188 093 человека. Сразу за ней расположилась Италия – почти 172,5 тысячи больных. Значительно обгоняют в печальном рейтинге другие станы Соединённые Штаты. Там число инфицированных превысило 683 тысячи человек. Всего в мире коронавирусную инфекцию обнаружили у 2 214 861 жителей.
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