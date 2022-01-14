"Oh, kurwa!": Урок польского языка помог дать олень

Олень ударил рогами польского блогера-охотника и сбил его с ног. Охотнику понадобилась помощь медиков.

Судя по кадрам видео, которое появилось в телеграм-канале SHOT, понятно, что олень бежит на охотника и сильно бьёт его рогами, отчего тот падает на землю.

Oh, kurwa!

- восклицает охотник.

Удар был такой силы, что неудачливому блогеру пришлось обратиться к врачам. Олень серьёзно повредил ему глаз.