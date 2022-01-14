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"Oh, kurwa!": Урок польского языка помог дать олень

14 января 2022, 18:10  •  189 • В мире
Олень ударил рогами польского блогера-охотника и сбил его с ног. Охотнику понадобилась помощь медиков.
Судя по кадрам видео, которое появилось в телеграм-канале SHOT, понятно, что олень бежит на охотника и сильно бьёт его рогами, отчего тот падает на землю.
Oh, kurwa!
- восклицает охотник.
Удар был такой силы, что неудачливому блогеру пришлось обратиться к врачам. Олень серьёзно повредил ему глаз.

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