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"Огромный электоральный потенциал": Политолог выделил сигналы в послании Путина
21 апреля 2021, 15:30 • 139 • Политика
Политолог Алексей Чеснаков отметил основные сигналы в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашённом 21 апреля.
Политолог Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, замначальника Управления внутренней политики президента России отметил сигналы, которые Владимир Путин дал в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
По мнению политолога, пересмотра ряда приоритетных целей в сфере демографии не будет. Проблемы здравоохранения предстоит рассмотреть на одном из ближайших заседаний Госсовета России. Отмечена прямая обязанность губернаторов по выстраиванию новых форматов социальной сферы.
- заметил Чеснаков в своем ТГ-канале.
В послании президент поддержал инициативы "Единой России". Политолог отметил, что Путин раскритиковал Минпросвещения и Минобразования и науки за содержание школьных учебников.
Путин анонсировал создание нового института - программу проектов государственного значения.
- отметил политолог.
Глава государства объявил о поддержке 12 индустриальных центров. "Регионы избавят от долгового бремени. Ещё один пас Госсовету. Новый институт - инфраструктурные бюджетные кредиты. Регионам приготовить предложения", - пишет Чеснаков.
Также политолог в послании нашёл критику президентом "стиля работы правительства с регионами". Чеснаков отметил, что Путин затронул вопрос газификации. "Снятие с граждан оплаты последней т.н. мили. Контроль со стороны президента".
Президент также объявил о строительстве "автомагистрали от Балтики до Урала. За три года".
Чеснаков подчёркивает:
Также Чеснаков нашёл "сигнал о возврате к теме подготовки предложенной ранее Путиным встречи в формате G5 (постоянные члены Совбеза ООН)".
Политолог отметил "проникновенный и душевный тон" послания президента России: "У послания огромный электоральный потенциал".
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