"Огромный электоральный потенциал": Политолог выделил сигналы в послании Путина

Политолог Алексей Чеснаков отметил основные сигналы в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашённом 21 апреля.

Политолог Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, замначальника Управления внутренней политики президента России отметил сигналы, которые Владимир Путин дал в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

По мнению политолога, пересмотра ряда приоритетных целей в сфере демографии не будет. Проблемы здравоохранения предстоит рассмотреть на одном из ближайших заседаний Госсовета России. Отмечена прямая обязанность губернаторов по выстраиванию новых форматов социальной сферы.

Путин наглядно демонстрирует, что смотрит на проблемы глазами обычного гражданина, а не бездушной государственной машины,

- заметил Чеснаков в своем ТГ-канале.

В послании президент поддержал инициативы "Единой России". Политолог отметил, что Путин раскритиковал Минпросвещения и Минобразования и науки за содержание школьных учебников.

Путин анонсировал создание нового института - программу проектов государственного значения.

Тема проекта государственного значения в сфере климата особенно актуальна в преддверии завтрашнего климатического саммита,

- отметил политолог.

Глава государства объявил о поддержке 12 индустриальных центров. "Регионы избавят от долгового бремени. Ещё один пас Госсовету. Новый институт - инфраструктурные бюджетные кредиты. Регионам приготовить предложения", - пишет Чеснаков.

Также политолог в послании нашёл критику президентом "стиля работы правительства с регионами". Чеснаков отметил, что Путин затронул вопрос газификации. "Снятие с граждан оплаты последней т.н. мили. Контроль со стороны президента".

Президент также объявил о строительстве "автомагистрали от Балтики до Урала. За три года".

Чеснаков подчёркивает:

Поддержка Лукашенко и признание "перехода Западом всех границ". Ответы будут асимметричными, быстрыми и жёсткими. Мы будем сами определять, где проходит "красная черта" в отношениях.

Также Чеснаков нашёл "сигнал о возврате к теме подготовки предложенной ранее Путиным встречи в формате G5 (постоянные члены Совбеза ООН)".

Политолог отметил "проникновенный и душевный тон" послания президента России: "У послания огромный электоральный потенциал".