"Огромное количество": Трамп созывает митинг и грозит Байдену новым компроматом

В среду, 6 января, Сенат и Палата представителей США должны утвердить Джо Байдена в должности президента. Действующий американский лидер Дональд Трамп не признаёт своё поражение и намерен бороться до конца. Он пообещал сопернику провести митинг в Вашингтоне и обнародовать новый компромат.

"Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января", - написал Трамп, добавив, что информацию о месте проведения уточнит позже.

Он пообещал представить "огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Ранее Трамп назвал президентские выборы "крупнейшей аферой в истории" Соединённых Штатов.