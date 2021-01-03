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"Огромное количество": Трамп созывает митинг и грозит Байдену новым компроматом
03 января 2021, 10:45 • 1 • Политика
Действующий президент США Дональд Трамп не собирается признавать проигрыш Джо Байдену на выборах. Трамп грозится собрать митинг в Вашингтоне 6 января, когда соперника должны официально утвердить в должности. По словам республиканца, он готов предоставить "огромное количество доказательств" фальсификации на выборах.
В среду, 6 января, Сенат и Палата представителей США должны утвердить Джо Байдена в должности президента. Действующий американский лидер Дональд Трамп не признаёт своё поражение и намерен бороться до конца. Он пообещал сопернику провести митинг в Вашингтоне и обнародовать новый компромат.
"Большой протестный митинг пройдёт в Вашингтоне в 11:00 6 января", - написал Трамп, добавив, что информацию о месте проведения уточнит позже.
Он пообещал представить "огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Ранее Трамп назвал президентские выборы "крупнейшей аферой в истории" Соединённых Штатов.
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