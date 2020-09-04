"Огромное давление": Вашингтон обманул президента Сербии и принуждает признать Косово

В Белом доме заявили, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашённого Косова Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в Вашингтоне.

Лидеры Сербии и Косова уже делают прогресс. Наши обсуждения утром были сконцентрированы на активизации экономических связей и нормализации в сфере экономики. Ждём продолжения дискуссии днём, - написал в Twitter советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Однако глава Минфина Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, поведал журналистам, как всё было на самом деле. По его словам, в ходе переговоров сербской стороне выдали документ из 16 пунктов, из которых десятый подразумевает двустороннее признание. При этом любая попытка критики натыкается на агрессивную реакцию, причём не только со стороны албанцев, подчеркнул министр.

Экономических тем очень мало. Огромное давление, это для нас очень тяжёлые темы. Президент Вучич борется, а выдержит ли - посмотрим. Мы будем бороться до конца, как сказал президент, сдача - не вариант, - приводит слова сербского министра агентство Tanjug.

Синиша Мали отметил, что сербы приехали в Вашингтон разговаривать на экономические темы, а вместо этого получили политические требования, которые просто неприемлемы.