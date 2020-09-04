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"Огромное давление": Вашингтон обманул президента Сербии и принуждает признать Косово
04 сентября 2020, 02:15 • 87 • Политика
В Вашингтоне от Вучича потребовали признания независимости Косово. Министр финансов Сербии рассказал, что делегация ехала ради обсуждения экономических тем, но вместо этого были подсунуты политические требования. "Экономических тем очень мало. Огромное давление, это для нас очень тяжёлые темы. Президент Вучич борется, а выдержит ли - посмотрим. Мы будем бороться до конца, как сказал президент, сдача - не вариант", - рассказал сербский политик.
В Белом доме заявили, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашённого Косова Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в Вашингтоне.
Однако глава Минфина Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, поведал журналистам, как всё было на самом деле. По его словам, в ходе переговоров сербской стороне выдали документ из 16 пунктов, из которых десятый подразумевает двустороннее признание. При этом любая попытка критики натыкается на агрессивную реакцию, причём не только со стороны албанцев, подчеркнул министр.
Синиша Мали отметил, что сербы приехали в Вашингтон разговаривать на экономические темы, а вместо этого получили политические требования, которые просто неприемлемы.
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