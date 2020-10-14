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"Огромнейший труд": Раскрыта роль Путина и Лаврова в мирных переговорах по Карабаху
14 октября 2020, 13:00 • 52 • Политика
В МИД Армении раскрыли роль Владимира Путина и Сергея Лаврова в мирных переговорах в Москве. В частности, вклад российского президента в мирный процесс был отмечен как "огромнейший труд".
О роли главы российского МИД в процессе мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе рассказал РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. По его словам, сторонам понадобилось 11 часов, чтобы прийти к совместному заявлению, которое не удалось бы подписать без непосредственного участия российского МИД.
"Потребовалось 11 часов, чтобы прийти к этим четырём пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров", - отметил Мнацакян. При этом он добавил, что на этом этапе правильнее было бы воздержаться от комментариев.
Кроме того, Мнацакян заявил о большом вкладе в достижение договорённостей Владимира Путина. По словам армянского министра иностранных дел, то, как российский лидер провёл работу с двумя сторонами, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, - "огромнейший труд".
Напомним, в минувшую пятницу в Москве прошли переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве российского МИД. 10-часовая встреча, которая стала ответом на обращение президента Владимира Путина, завершилась договорённостью о прекращении огня.
Стороны договорились о том, что бои в Нагорном Карабахе стихнут к полудню субботы. Главная цель этого шага - обмен пленными и телами погибших. Посредником будет являться Международный комитет Красного Креста.
Второе достижение встречи в Москве - договорённость о начале субстантивных переговоров. Они должны привести к "скорейшему достижению мирного урегулирования". Формат переговоров останется неизменным. Стороны решили, что детали перемирия согласуют позднее.
Однако вскоре после того как режим перемирия вступил в силу, обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.
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