"Огромная сила": Офис Зеленского заявил о превосходстве ВСУ над войсками НАТО

Офис президента Украины Владимира Зеленского в погоне за НАТО, очевидно, решил использовать все варианты. На этот раз в администрации Зеленского назвали ВСУ "огромной силой" и заявили о превосходстве ВСУ над войсками стран - членов альянса.

По словам советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Украина уже полностью готова ко вступлению в НАТО и может стать четвёртой по силе армией альянса. Он отметил, что техническая готовность Украины составляет 100%, необходимо только политическое решение.

При этом Арестович добавил, что, мол, Украина идёт в НАТО не с протянутой рукой.

"Мы добавим (альянсу. – Ред.) огромную силу", - сказал он, объяснив, что помимо США, Турции и Франции, Украина "четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту".

При этом Арестович умолчал, действительно ли Украина превосходит по силам Германию, Польшу, Италию и другие европейские страны.