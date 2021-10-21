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"Огромная сила": Офис Зеленского заявил о превосходстве ВСУ над войсками НАТО
21 октября 2021, 08:05 • 111 • Политика
Офис президента Украины Владимира Зеленского в погоне за НАТО, очевидно, решил использовать все варианты. На этот раз в администрации Зеленского назвали ВСУ "огромной силой" и заявили о превосходстве ВСУ над войсками стран - членов альянса.
По словам советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Украина уже полностью готова ко вступлению в НАТО и может стать четвёртой по силе армией альянса. Он отметил, что техническая готовность Украины составляет 100%, необходимо только политическое решение.
При этом Арестович добавил, что, мол, Украина идёт в НАТО не с протянутой рукой.
"Мы добавим (альянсу. – Ред.) огромную силу", - сказал он, объяснив, что помимо США, Турции и Франции, Украина "четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту".
При этом Арестович умолчал, действительно ли Украина превосходит по силам Германию, Польшу, Италию и другие европейские страны.
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