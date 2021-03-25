"Огребут по полной": Военный эксперт не верит в черноморский союз НАТО и Украины

"Черноморский союз" с НАТО не спасет армию Украину от поражения в случае возобновления "горячей фазы" конфликта в Донбассе, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. "Огребут по полной", - уверен он.

НАТО провоцирует Украину на возобновление войны в Донбассе, однако Киев ждет такой же печальный финал, как и напавшую на Южную Осетию армию Грузии в 2008 году. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее генсек военного альянса Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия организации в Черноморском регионе. НАТО также намерено укреплять сотрудничество в Грузии и на Украины, посылая сигнал "потенциальному противнику".

Как считает, Дандыкин, Столтенберг пытается сохранить единство альянса при помощи воинственных заявлений. НАТО хочет доказать свою значимость и найти новую работу, закрепившись в Черном и Азовском морях.

Но переход грузинской и украинских армий на стандарты НАТО не сделает из них автоматически хороших военных. Так, Москва принудила Тбилиси к миру всего за пять дней.

"Что касается Украины - то страна полностью переходит на стандарты НАТО. Утешает, что вояки они так себе", - поведал эксперт.

Возникают вопросы и к эффективности самого альянса, который отметился только позорными акциями в Югославии и Ливии.

Напряженность в Черноморском регионе будет нарастать, ибо США подтягивают к противостоянию Болгарию, Турцию, Румынию и Грузию, тем самым показывая Киеву, что тот может решить проблему Донбасса военным путем. Опять-таки, поддержка США во время конфликта в Южной Осетии не помогла грузинам.

"Как обычно, все закончится тем, что вояки НАТО в очередной раз отгребут по полной. После этого Альянс уйдет из Черного моря", - прогнозирует Дандыкин.

Как ранее заявил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.

"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков сайту 360tv.ru.

Высказывания эксперта не являются домыслами. Недавно стало известно, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 18 ракетных комплексов M142 HIMARS. Оттуда снаряды могут долететь до Крымского полуострова. Впрочем, сейчас он является наиболее защищённым регионом России.