"Оговорку" Байдена о Путине замял Госдеп. Но эксперт сулит последствия: "Осталось немного"

Оскорбительную "оговорку" Джо Байдена о Владимире Путине замял Госдеп. Но эксперт Георгий Бовт сулит серьёзные последствия. По его мнению, разрыв дипломатических отношений США и России уже неизбежен: "Осталось немного".

Завершая визит в Европу, президент США Джо Байден выступил в Варшаве с программной речью о ситуации вокруг Украины, демократии и авторитаризме, напомнил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Хозяин Белого дома заверил Киев в том, что Вашингтон полностью на стороне Украины. В заключительной части речи он недвусмысленно призвал отстранить президента России Владимира Путина от власти, назвав его "диктатором".

Сразу после сказанного американский госсекретарь Энтони Блинкен отыграл назад, заявив, что, мол, Путин не вообще не должен оставаться у власти, а не должен оставаться для того, "чтобы начинать войну или прибегать к агрессии в отношении Украины и кого-либо ещё".

Представители Белого дома также пояснили журналистам, что Байден не призывал к смене лидера в России: его позиция якобы состояла в том, что Путину нельзя позволять применять против соседей силу. При этом американский лидер будто бы не ставил коллегу из России под сомнение как главу государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес Путина. Он призвал воздержаться от всего, что может спровоцировать эскалацию конфликта на Украине.

Обострившиеся отношения между Вашингтоном и Москвой в прямом эфире прокомментировал политолог Георгий Бовт. Он выразил уверенность, что данное выступление Байдена и другие выпады в сторону России ещё ознаменуются серьёзными последствиями: