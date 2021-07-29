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"Оговорка по Фрейду": Байден перепутал экс-президентов США

29 июля 2021, 06:40  •  89 • Политика
Президент США Джо Байден снова "отличился" во время своего выступления перед гражданами - перепутал своих предшественников. "Простите, оговорка по Фрейду", - осёкся он.
Во время выступления в штате Пенсильвания Байден рассказал о том, как в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему вывести автомобильную промышленность из кризиса.
"Простите, оговорка по Фрейду..." - сразу осёкся он, уточнив, что имел в виду экс-президента Барака Обаму, при правлении которого он был вице-президентом.

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