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"Оголодавшие ястребы могут грохнуть Родченкова" - Симоньян о новой сакральной жертве Запада
15 марта 2018, 17:09 • 259 • Политика
Маргарита Симоньян считает, что Григория Родченкова могут сделать следующей сакральной жертвой - по сценарию стран Запада.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в личном телеграм-канале предположила, что прямо сейчас в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы следует проявить осторожность Григорию Родченкову - главному информатору WADA в допинг-скандале с участием России.
Редактор телеканала полагает, что провокация с Родченковым может стать главным ключом к развязыванию вялотекущей третьей мировой войны.
Напомним, ранее Лондон заявил, что Москва причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля. Однако с результатами собственного расследования Британия не хочет знакомить ни Россию, ни другие страны мира. Более того, образцы вещества, которым якобы был отравлен Скрипаль с дочерью, Лондон делиться отказался.
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