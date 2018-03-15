"Оголодавшие ястребы могут грохнуть Родченкова" - Симоньян о новой сакральной жертве Запада

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Маргарита Симоньян считает, что Григория Родченкова могут сделать следующей сакральной жертвой - по сценарию стран Запада.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в личном телеграм-канале предположила, что прямо сейчас в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы следует проявить осторожность Григорию Родченкову - главному информатору WADA в допинг-скандале с участием России.

Родченкову, конечно, надо сейчас реально менять внешность и валить подальше от своей охраны в какую-нибудь Венесуэлу, - пишет Симоньян. - Представляете, какой лакомый кролик для местных оголодавших на арабской диете ястребов - грохнуть его тем же "Новичком" на территории США, свалить на нас и сразу закрыть все свои вопросы.

Редактор телеканала полагает, что провокация с Родченковым может стать главным ключом к развязыванию вялотекущей третьей мировой войны.

А с ней (войной - ред.) бюджеты и прочая уважуха, - продолжает спикер. - А мы на это скажем - Ч.Т.Д.

Напомним, ранее Лондон заявил, что Москва причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля. Однако с результатами собственного расследования Британия не хочет знакомить ни Россию, ни другие страны мира. Более того, образцы вещества, которым якобы был отравлен Скрипаль с дочерью, Лондон делиться отказался.