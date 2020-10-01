"Огненный орёл" подлетел прямо к домам: Российские пилоты в Анталье вызвали переполох

В турецкой Анталье вызвал переполох пролёт российских самолётов Бе-200ЧС, которые были арендованы для тушения пожаров. Самолёты, которые получили прозвище "Огненный орёл", вечером 28 сентября пролетели вблизи жилых домов.

Очевидцы засняли на камеру опасные манёвры российских лётчиков. На записи заснято, как Бе-200ЧС после забора воды подлетает к домам в районе Лара, немного снижается, а после взмывает вверх.

Как сообщает Milliyet, люди в недоумении высыпали на балконы, чтобы заснять происходящее.

Отмечается, что турецкая сторона впоследствии запросила объяснений о манёврах у российских пилотов.

"Когда российские пилоты вернулись на лётное поле, как утверждается, после предупреждения диспетчерской службы Государственного управления аэропортами, представители Регионального управления лесного хозяйства обратились к ним за разъяснениями", - говорится в публикации.